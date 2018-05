Roma, compie atti osceni sul bus e palpeggia una ragazza: arrestato

«U n uomo, mentre si masturbava, ha aggredito una ragazza», questa la richiesta d'aiuto raccolta dagli agenti del commissariato Ponte Milvio diretto da Rossella Matarazzo. La segnalazione arriva dall'autista dell'Atac, è giunta al 112 poco dopo le nove di mattina di ieri. L'intervento è stato immediato: due auto della polizia hanno raggiunto l'autobus e hanno trovato la ragazza in lacrime che non riusciva a smettere di tremare. Nascosto tra i passeggeri c'era F.M., indicato da tutti come l'aggressore. I poliziotti, dopo aver messo in sicurezza gli altri cittadini, hanno avvicinato il marocchino che si è scagliato contro di loro colpendoli con calci e pugni. La ragazza è stata accompagnata a l pronto soccorso.



Bloccato l'uomo, i poliziotti hanno ricostruito i fatti raccogliendo varie testimonianze e la denuncia della vittima. Quando l'autobus è partito da piazza Mancini il marocchino era già a bordo e dormiva su un sedile, durante il tragitto si è svegliato ed ha iniziato a toccarsi le parti intime, poi, quando si è accorto della presenza della giovane vittima, si è alzato, si è seduto accanto a lei e, sempre continuando a masturbarsi, ha messo l'altra mano sulla coscia della ragazza stringendola forte. La vittima è fuggita verso il centro della vettura ed è stata subito aiutata dall'autista e dagli altri passeggeri. In ospedale sono finiti i poliziotti e la giovane vittima: ne avranno rispettivamente per sette e cinque giorni. Dopo le procedure per l'identificazione F.M. , risultato senza fissa dimora, è stato portato a Regina Coeli a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

