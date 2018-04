Roma, latitante arrestato in un hotel: aveva un mandato di cattura internazionale

Lo hanno arrestato in un albergo di Colle Oppio: il sistema formatizzato lo ha identificato. Così gli agenti del Reparto Volanti, sono arrivati in via Angelo Poliziano e hanno messo le manette a un macedone di 36 anni, T.A., colpito da mandato di cattura internazionale emesso dalle autorità del suo paese per il reato di furto aggravato. I poliziotti sono riusciti ad individuarlo grazie alle indagini effettuate utilizzando il sistema informatizzato delle persone alloggiate in quell'albergo.

Martedì 17 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:13



