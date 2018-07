Roma, Colosseo: sequestri e multe agli ambulanti abusivi, 8 daspo

Abusivismo commerciale e degrado, nuova ondata di controlli. I carabinieri della Compagnia Roma Centro, coadiuvati dai militari della Compagnia Speciale di Roma e dell'8° Reggimento Lazio hanno perlustrato il complesso monumentale e le aree comprese tra il Colosseo e i Fori Imperiali.

Il bilancio della giornata di ieri è di una persona denunciata a piede libero, 31 ambulanti abusivi sanzionati per complessivi 160mila euro, oltre 630 articoli sequestrati e 8 Daspo Urbani emessi nei confronti di altrettante persone. Un cittadino senegalese di 21 anni è stato denunciato poiché all'atto del controllo da parte dei Carabinieri ha fornito false generalità nel tentativo di eludere la sua completa identificazione. I militari hanno sanzionato amministrativamente, per complessivi 160.084 euro, 31 venditori ambulanti abusivi (21 cittadini del Bangladesh, 7 del Senegal e 3 del Pakistan) sorpresi a vendere merce di vario tipo senza regolare permesso. I Carabinieri li hanno trovati in possesso di oltre 630 articoli - aste per selfie, bottiglie d'acqua, braccialetti, ombrellini parasole, power bank e souvenir vari - che sono stati sequestrati. Altri 8 cittadini del Bangladesh, infine, sono stati sanzionati dai Carabinieri dopo essere stati sorpresi a stazionare nelle aree di accesso e di transito della fermata della metropolitana «Colosseo», limitandone la libera accessibilità e fruizione. I cittadini stranieri sono stati segnalati al Sindaco di Roma per l'irrogazione della prevista sanzione pecuniaria, che va da 100 a 300 euro a testa.

