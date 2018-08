Roma, Colosseo: rimossi 500 kg di rifiuti e giacigli. Interventi anche al Muro Torto e Balduina

Degrado urbano: interventi di bonifica dal centro città alla Balduina da parte della Polizia Locale di Roma Capitale con l'obiettivo di restituire ai cittadini importanti aree della capitale. In piazza di Porta Maggiore, anche questa mattina, gli Agenti del Pronto Intervento Centro Storico, con ausilio di personale e mezzi Ama, hanno scoperto e sequestrato oltre 7 quintali di merce venduta come usata, tutto ciarpame raccolto dai cassonetti.

Gli interventi sono proseguiti nelle vicinanze del Colosseo, a ridosso delle mura romane di via Claudia, dove sono stati rimossi circa 500 kg tra giacigli e rifiuti di varia natura. Anche in piazzale delle Medaglie d’Oro, si è reso necessaria un’operazione di bonifica e ripristino del decoro nell’area dei giardini. Un’altra importante opera di bonifica ha riguardato un tratto di viale del Muro Torto, a due passi da Via Veneto. L’intervento degli agenti, assieme a personale della Sovrintendenza e dell’Ama, ha consentito la ripulitura del tratto lungo le mura dai suppellettili, rifiuti e sterpaglie presenti. Tutto il materiale rimosso è stato conferito in discarica in quanto igienicamente non trattabile.

Martedì 7 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:51



© RIPRODUZIONE RISERVATA