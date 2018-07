Roma, cocaina nascosta nella cuccia del gatto: pusher in manette a Tor Bella Monaca

Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Questo il reato contestato dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Casilino a B.A., un italiano di 19 anni che non è passato inosservato con quella cuccia per gatti.

I poliziotti durante un'attività finalizzata al contrasto dello spaccio in viale dell'Archeologia hanno notato il giovane che, guardandosi sempre alle spalle, si dirigeva verso una scala condominiale fino ad entrare e andare nel sottoscala dove, tentava di nascondere dentro una cuccia per gatti, una custodia per occhiali. Una volta fermato, gli agenti hanno scoperto dentro la custodia 25 dosi di cocaina e nel portafogli ulteriori 9 involucri nonché 910 euro in contanti. Accompagnato negli uffici di polizia e ultimati gli atti di rito, è stato arrestato e messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria in attesa della direttissima.

Lunedì 2 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:07



