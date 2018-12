Roma, affrontò e fece arrestare rapinatore armato di mannaia: permesso di soggiorno per un nigeriano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo scorso settembre affrontò un malvivente armato di mannaia che aveva appena rapinato un supermercato di piazza delle Conifere, a Centocelle. Su proposta dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, il Questore di Roma ha concesso il permesso di soggiorno a Ogah John, il cittadino nigeriano di 31 anni che che con il suo gesto, consentì ai carabinieri di arrestare il rapinatore e di recuperare l’intero bottino.Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Roma, Gen. Antonio de Vita, questa mattina, presso la caserma di piazza S. Lorenzo in Lucina, ha consegnato il titolo di soggiorno direttamente nelle mani del coraggioso cittadinoLa mattina del 26 settembre scorso, a seguito della segnalazione fatta al “112” dal responsabile del punto vendita, i Carabinieri accorsero sul posto ed ammanettarono il rapinatore - un romano di 37 anni, nullafacente, con diversi precedenti e sottoposto alla sorveglianza speciale - recuperando la mannaia utilizzata per compiere la rapina. Il bottino fu interamente recuperato e restituito al direttore del supermercato.Il cittadino nigeriano che ebbe il sangue freddo di affrontare il rapinatore con la mannaia, nel frattempo, si era allontanato senza lasciare tracce di se.Le telecamere di sorveglianza dell’esercizio permisero ai Carabinieri di ricostruire le concitate fasi della rapina: dal momento in cui il rapinatore si diresse alle casse con il volto coperto da passamontagna, occhiali e casco minacciando con la mannaia i dipendenti per farsi consegnare il denaro, fino a quando, all’uscita dall’esercizio, incrociò l’eroe che lo affrontò.Dopo un’iniziale scambio di parole tra i due, il cittadino nigeriano seguì il 37enne, lo disarmò, lo seguì fino allo scooter con cui stava per darsi alla fuga e con una mossa lo fece rovinare a terra, lo afferrò per il giubbotto, facendolo poi arrestare dai Carabinieri intervenuti.