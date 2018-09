Roma, Cinecittà si racconta ai bambini: via ai laboratori per sperimentare la magia del cinema

Cinecittà si svela ai bambini. Dal 30 settembre apre "Cinebimbicittà", lo spazio laboratorio degli studios su via Tuscolana dove il pubblico può sperimentare la creatività grazie allo spunto fornito da film, costumi e scenografie. Tutto il bello di provare i mestieri del cinema.



A inaugurare la stagione 2018-2019 è la totale immersione nel mondo del cinema con il laboratorio sul green screen dal titolo A tutto green, ma tra le attività più amate c’è anche Professione rumorista! Una giornata all’insegna della creazione di una personalissima playlist di suoni. L’ingresso dei bambini al Cinebimbicittà è sempre incluso nel costo del biglietto di Cinecittà si Mostra, l’esposizione permanente che permette al grande pubblico di visitare i mitici Studi di Via Tuscolana 1055.



Per usufruire di tutti i servizi di Cinecittà si Mostra si consiglia di organizzare il tempo di permanenza agli studi considerando gli orari delle visite guidate ai set.



30 settembre. Cinebimbicittà - A tutto green! Una speciale attività per sperimentare uno degli effetti speciali più conosciuti: il green screen, la tecnica digitale del chroma key che consente di ambientare soggetti e oggetti su sfondi virtuali. In una sala della mostra, grazie ad una postazione interattiva, i partecipanti potranno diventare gli abitanti di inediti scenari e scoprire la finzione cinematografica; in laboratorio, potranno realizzare graficamente scenografie tascabili tra finzione e realtà. L’ingresso dei bambini al Cinebimbi è incluso nel costo del biglietto della mostra. Inizio laboratorio: ore 10.00; 11.15; 12.45; 14.15; 15.30; 16.45. Durata dell’attività 75 minuti. L’attività è dedicata a bambini dai 5 ai 12 anni e non è necessaria la prenotazione.



7 ottobre. Cinebimbicittà - Professione rumorista! Cosa fa il rumorista in un film? Come si realizzano i suoni e i rumori della finzione cinematografica? Una giornata all’insegna della sperimentazione e del divertimento per trasformare oggetti quotidiani in inediti strumenti da suonare e dar vita ad una personale playlist di rumori. L’ingresso dei bambini al Cinebimbi è incluso nel costo del biglietto della mostra. Inizio laboratorio: ore 10.00; 11.15; 12.45; 14.15; 15.30; 16.45. Durata dell’attività 75 minuti. L’attività è dedicata a bambini dai 5 ai 12 anni e non è necessaria la prenotazione.



14 ottobre. Cinebimbicittà – Cinecittà preziosa - Speciale Famu Giornata Nazionale delle famiglie al Museo In occasione della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, che quest’anno ha come tema “Piccolo ma prezioso” e celebra l’anno europeo del patrimonio culturale, il Dipartimento educativo di Cinecittà si Mostra propone un’attività dedicata alla scoperta dei preziosi elementi scenografici del film Pinocchio di Roberto Benigni. In compagnia della Fata turchina e di Pinocchio, bambini e genitori insieme verranno condotti in un’inedita visita animata per poi in laboratorio dar vita ad un filmato in stop-motion. L’ingresso dei bambini al Cinebimbi è incluso nel costo del biglietto della mostra. Laboratorio a ciclo continuo dalle 10.00 alle 18.00 (ultimo ingresso alle 17.30). Visita animata nel parco di Cinecittà si Mostra alle ore 11.00 e 15.30. L’attività è dedicata a bambini dai 5 ai 12 anni e non è necessaria la prenotazione.



21 ottobre. Cinebimbicittà - Archicinema Un laboratorio per scoprire le geometrie degli edifici, inventare nuove architetture ed esplorare gli spazi segreti di Cinecittà: i partecipanti potranno catturare le linee e le forme per dar vita a nuove composizioni architettoniche in un gioco tra realtà e finzione. L’ingresso dei bambini al Cinebimbi è incluso nel costo del biglietto della mostra. Inizio laboratorio: ore 10.00; 11.15; 12.45; 14.15; 15.30; 16.45. Durata dell’attività 75 minuti. L’attività è dedicata a bambini dai 5 ai 12 anni e non è necessaria la prenotazione.



28 ottobre. Cinebimbicittà - Vero come la finzione! Un laboratorio dedicato alla decorazione e al suo utilizzo nelle scenografie cinematografiche e teatrali. L’attività permetterà ai bambini di scoprire i materiali utilizzati per realizzare i set e di “toccare con mano” la finzione, dipingendo e realizzando un frammento di scenografia ispirato all’antico Egitto da portare a casa e conservare. L’ingresso dei bambini al Cinebimbi è incluso nel costo del biglietto della mostra. Inizio laboratorio: ore 10.00; 11.15; 12.45; 14.15; 15.30; 16.45. Durata dell’attività 75 minuti. L’attività è dedicata a bambini dai 5 ai 12 anni e non è necessaria la prenotazione.



Il ricco cartellone di laboratori, letture animate, visite guidate e proiezioni dello spazio punta ad avvicinare i bambini e i genitori al mondo della finzione, e scoprire cosa si nasconde dietro le grandi scenografie e per vivere la magia del cinema. Per saperne di più: cinecittasimostra.it/cinebimbicitta/

