Roma, derubavano le vedove al cimitero di Prima Porta: arrestati due fratelli

Derubavano le vedove al cimitero. Due fratelli di 25 e 30 anni, di origini umbre, sono stati arrestati dai Carabinieri della Stazione Roma Prima Porta con l'accusa di furto aggravato. I malviventi attendevano l'arrivo delle anziane vedove e dei parenti dei defunti che arrivavano al cimitero di Prima Porta e rubavano dalle auto lasciate in sosta. Le malcapitate vittime si accorgevano del furto soltanto all'uscita dal cimitero, quando ormai i ladri si erano dileguati.



Dopo le numerose segnalazioni ricevute, gli uomini dell'Arma hanno messo in atto servizi mirati per stanare i due fratelli che sono riusciti a sorprendere in flagranza di reato. Quando i militari li hanno arrestati, con loro avevano documenti, denaro contante e vari oggetti, appena rubati da due auto in sosta davanti all'ingresso del cimitero Flaminio. Gli arrestati sono stati portati in caserma e trattenuti in attesa del rito direttissimo.

Martedì 24 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:34



