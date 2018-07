Roma, riecco i cimiteri dei frigo allarme discariche illegali

di Laura Bogliolo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Roma città aperta: ai cimiteri di frigoriferi. Oltre il Raccordo, su via dell'Archeologia c'è una discarica di elettrodomestici ben nota ai residenti: «Arrivano di notte furgoni bianchi e scaricano una cinquantina di frigoriferi». Tor Bella Monaca scambiata per una terra di nessuno dove si può continuare a violare la legge. L'altro giorno è stato bloccato un italiano di 60 anni che, senza patente, e a bordo di una Panda priva di assicurazione e revisione, scaricava frigoriferi: per lui una...