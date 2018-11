Roma, tratto di Lungotevere chiuso per fanghiglia sull'asfalto: «È colpa del guano»

La presenza di fanghiglia ha comportato questo pomeriggio la chiusura al traffico di Lungotevere Dè Cenci è stato chiuso al traffico, fra via del Foro Olitorio e Ponte Garibaldi, in direzione Ponte Flaminio. Il traffico è stato deviato su via del Teatro Marcello. Dopo le operazioni del caso la strada è stata riaperta.



Di «allarme viabilità a Roma a causa della pioggia

di lungotevere era stato

reso impraticabile dal guano degli uccelli che trasforma l'asfalto in fanghiglia, con conseguenti rischi per automobilisti e motociclisti». «Quanto sta accadendo in queste ore è la conseguenza del degrado che caratterizza la città - spiega il Codacons - Foglie che ricoprono strade e marciapiedi e gli escrementi degli uccelli rendono l'asfalto un vero e proprio pericolo sia per i pedoni, alcuni dei quali sono rovinati a terra ad esempio in Viale delle Milizie proprio a causa delle foglie bagnate, sia per motociclisti e automobilisti, coinvolti in incidenti stradali. Anziché prevenire tale situazione, si pensa di risolvere il problema chiudendo le strade e creando così disagi enormi alla viabilità e agli utenti. Per tale motivo e di fronte all'ennesimo scempio provocato dall'incuria, presenteremo domani un esposto alla Procura della Repubblica di Roma chiedendo di aprire una indagine su quanto accaduto oggi nella capitale e accertare le responsabilità dell'Ama e dell'amministrazione capitolina alla luce della fattispecie di interruzione di pubblico servizio».

» parla in una nota il Codacons, sottolineando il fatto che il tratto