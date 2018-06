Carabinieri in chiesa per una busta sospetta: invece dell'ordigno trovano 36.000 euro

Intervenuti per un plico sospetto trovato nel confessionale di una chiesa a due passi da San Pietro, i carabinieri hanno trovato all'interno 36mila euro. È accaduto nella chiesa Santa Maria delle Fornaci. A dare l'allarme il parroco che ha notato in un confessionale il plico.



Sul posto i carabinieri della stazione San Pietro. In seguito all'ispezione, i carabinieri hanno trovato nel plico due buste di plastica con dentro 36mila euro in contanti. Sono in corso indagini per fare luce sul singolare ritrovamento.

