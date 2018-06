Roma, domani l'ultimo saluto allo chef Narducci morto in un incidente

Saranno domani i funerali di Alessandro Narducci, il ventinovenne chef stellato scomparso nella notte di venerdì dopo un incidente a Roma sul Lungotevere della Vittoria. L'ultimo saluto alle 15 nella chiesa di Santa Maddalena di Canossa, in via della Lucchina. Per tutti coloro che vorranno salutare Alessandro, rendono noto i familiari, sarà possibile farlo, sempre domani, anche dalle 10.30, alla camera mortuaria del Policlinico Gemelli.