Roma, triple file, abusivi e degrado: il centro storico è senza regole

Bus turistici in doppia fila che fanno scendere i passeggeri anche dove non dovrebbero. Ci sono automobilisti che fanno peggio: a ridosso di piazza Navona, in piazza di Tor Sanguigina, perfino di domenica pomeriggio riescono a parcheggiare in tripla fila e in curva. Poco importa se il traffico si paralizza in quel tassello di centro, in una giornata che dovrebbe essere tranquilla e senza ingorghi. Sempre lì, nel posteggio dei taxi, ecco il parcheggio abusivo: le macchine sostano impunemente, mentre chi va a piedi devo fare lo slalom per raggiungere la parte di area dedicata alle auto bianche ancora disponibile, dove però il servizio funziona con i contagocce.

Anche in via Cavour, rione Monti, dove il giorno prima il viceprefetto Giorgio De Francesco è stato travolto e ucciso da un pullman turistico sulle strisce mentre attraversava con la moglie, le irregolarità impunite sono quelle di sempre: i soliti van neri, ormai padroni della città, aspettano i clienti serenamente quasi in mezzo alla strada.



DELIRIO

Se arrivi a piazza Venezia poi c'è il delirio tra il comico e il disarmante: il traffico si blocca non solo per gli sciami di turisti ma perché due botticelle s'incrociano, rallentano il traffico come si trovassero in un parco o in una stradina di campagna. E invece siamo in uno dei punti chiave della circolazione. Quando una delle botticelle, con il povero cavallo che arranca in età da pensione, imbocca via del Corso, il vetturino neppure lascia passare i pedoni che vorrebbero attraversare sulle zebre: a Roma funziona così, le strisce pedonali non vanno prese molto sul serio, altrimenti rischi la vita.

GRAN BAZAR

Piazza Navona dovrebbe essere un gioiello da ammirare e ricordare, invece c'è una versione domenicale di una chiassosa e sbracata fiera dell'assurdo tutta romana: passi la presenza temporanea dei manifestanti brasiliani davanti all'ambasciata dove si sta votando per le elezioni presidenziali, ma il resto è un susseguirsi di venditori del Bangladesh di foulard e selfie stick, cinesi che occupano il territorio e avvelenano l'aria per improbabili dipinti fatti con bombolette spray di vernice (se passi troppo vicino e respiri rischi l'ubriacante effetto Amsterdam), sguaiati artisti di strada che stendono di tutto sui sampietrini. Altro che sovrintendenze, vincoli e ghirigori: piazza Navona è un rave party venuto pure male.

OTTOBRE SPORCO

Eccolo, il centro storico di Roma, dove tutto è concesso e nulla è vietato sul serio. I turisti che in questi giorni sono presenti in massa si guardano intorno e fotografano, se si avventurano fino a Prati devono anche ammirare installazioni di rifiuti abbandonati sui marciapiedi, cartoline del volto sporco di Roma. Va ricordato che il mese di ottobre è quello in cui la Capitale raggiunge il picco massimo di presenze durante l'anno, ieri il fiume di persone che si muoveva da un punto all'altro del centro era in piena, tanto che molti degli ingorghi erano causati anche dal muro di gente che attraversava la strada.

TURNI

Domanda: e la polizia municipale? Verifica pratica, ore 15.45, passeggiata da via Cavour (a ridosso del Colosseo) fino a piazza Navona, due chilometri e mezzo. Numero di vigili urbani incontrati: 2. Entrambi erano in via del Plebiscito, vicino a piazza Venezia, per regolare i flussi di decine di turisti che attraversavamo sulle strisce pedonali. Per il resto, in quel tratto, non si vede neppure un agente a contrastare la presenza dei venditori ambulanti abusivi, le doppie e terze file, i bus turistici e i van padroni del territorio. Unica eccezione Fontana di Trevi, dove l'assedio di un muro imponente di persone alla caccia del selfie era controllato da quattro vigili, anche se questo non spaventava, tutto intorno, gli ambulanti abusivi che vendono braccialetti, palline di plastica e inutili vassoi. Sintesi: vale todo. Al di là dei problemi degli organici, alla domenica la polizia municipale concentra le forze su alcuni eventi: ieri all'Olimpico giocava la Lazio e c'era anche un'iniziativa della Coldiretti. Il resto del centro era il rave party dell'anarchia e dell'illegalità.



