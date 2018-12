Roma, scoperto centro benessere che rubava energia elettrica: titolare condannato a maxi-risarcimento

Un congegno sofisticato che serviva a non pagare l’energia elettrica. E’ quello che è stato scoperto dai carabinieri in un centro benessere di via di Valle Aurelia, a Roma, dopo che gli investigatori, attraverso gli accertamenti dei tecnici della società erogatrice di energia, si erano resi conto che il negozio consumava una quantità di energia risibile rispetto a quanto avrebbe dovuto. Eppure i clienti erano molti e si effettuavano lampade non solo per il viso ma anche integrali.



Gli investigatori hanno scoperto un apparecchio che permetteva al titolare di allacciarsi alla rete elettrica pubblica evitando così che venisse attribuita a lui la spesa dell’energia. Il titolare è stato denunciato per furto di energia elettrica. Per lui non è scattato l’arresto in quanto incensurato, ma dovrà risarcire la società erogatrice di 6000 euro. © RIPRODUZIONE RISERVATA