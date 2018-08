Roma, ubriaco fradicio travolge con l'auto ciclista con bici elettrica

Guida in stato di forte ebbrezza - con valori quattro volte sopra il limite - e travolge una bici, fortunamente senza gravi conseguenze per il ciclista. E' successo a Cecchina, frazione di Albano, nella centrale in via Nettunenze oggi alle ore 13. A tamponare la bici elettrica è stata una Ford Fiesta, condotta da un romeno di 57 anni, residente ad Albano. Sulla bici c'era un romeno 50enne, residente a Velletri, trasportato all'ospedale di Albano in codice giallo, secondo i medici solo un grande spavento per lui, il suo stato di salute non desta preoccupazione.



Il conducente della Fiesta sottoposto ad etilometro guidava l'auto molto ubriaco: l'etilomentro è schiazzato a 2,66g/l (0,5 è il limite) . La polizia strada di Albano, sul posto per i rivilevi e le indagini, ha disposto l'immediato ritiro della patente e il sequestro dell'auto.

Martedì 14 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:45



