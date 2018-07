Roma, scontro tra auto e moto: feriti gravemente padre e figlia

Padre e figlia sono rimasti feriti in uno scontro tra un'auto e una moto questa mattina, intorno alle 9, in via di Pratica, all'altezza di Castel Romano, nel quadrante sud di Roma. I due viaggiavano in sella alla moto.



L'uomo è stato trasportato in ospedale in codice rosso con l'elisoccorso mentre la figlia, sempre in codice rosso, in ambulanza. Sul posto per i rilievi la polizia locale del Gruppo IX Eur. Chiusa la strada, da via Arno a via Pontina, in entrambi i sensi di marcia.



Temporaneamente chiuso lo svincolo Castel Romano della via Pontina, in direzione di Latina, a causa di un grave incidente su via di Pratica. Lo comunica Astral Infomobilità.

Mercoledì 11 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:22



