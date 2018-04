Roma, cassonetti bruciati da un mese ma nessuno li rimuove: volontario si incatena ai bidoni

Discarica a cielo aperto in via Appio Claudio 130, con cattivi odori, topi che scorrazzano e problemi di igiene. Il presidente dell'associazione di protezione civile Pics, Leo Marrani, questa mattina si è incatenato a uno dei cassonetti diventati piccole bombe ecologiche disseminate nella zona tra palazzi e famiglie che passeggiano.Sono in quello stato pietoso da un mese, quando i cassonetti sono stati bruciati dal piromane del Tuscolano. E da un mese i contenitori bruciati e liquefatti sono ancora lì, nessuno li ha rimossi nè ha bonficato la zona.