Roma, ascensore si schianta contro il soffitto del palazzo della Cassazione: manutenzione nel mirino

Il sospetto degli inquirenti è che la causa del malfunzionamento dell'ascensore che, la scorsa settimana, si è schiantato contro il soffitto nella sede della Corte di Cassazione, sia legata a negligenze relative alla manutenzione. Per questo motivo, il procuratore aggiunto Nunzia D'Elia e la pm Maria Letizia Golfieri hanno deciso di acquisire tutta la documentazione relativa agli interventi di riparazione e di controllo dell'elevatore effettuati negli ultimi mesi. Nella cabina, quando il sistema è andato in tilt, c'era un operaio. E' rimasto ferito: in ospedale gli hanno diagnosticato lesioni guaribili in almeno 90 giorni. Per il momento, il fascicolo d'indagine è contro ignoti. Gli inquirenti procedono per infortunio sul lavoro.