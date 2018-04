Roma, rapinatori seriali di farmacie, scoperti gli autori di 50 colpi

Rapinatori seriali di farmacie: scoperti gli autori di 50 colpi. I carabinieri della Compagnia Roma Casilina sono riusciti a scoprire gli autori di cinquanta rapine messe a segno, dall’inizio del 2017, nel territorio di competenza, in danno di esercizi commerciali, principalmente farmacie ma anche supermercati e uffici postali. Tra i colpi scoperti, c’è anche la rapina al supermercato di piazza delle Conifere a Centocelle, del 26 settembre 2017, nel corso della quale il cittadino nigeriano John Ogah, che lo scorso sabato di Pasqua ha ricevuto il battesimo da Papa Francesco, affrontò un malvivente armato di mannaia, ottenendo per quel gesto il permesso di soggiorno. Poi c'è anche la rapina del 22 luglio 2017 all’ufficio postale “Capannelle” di via Squillace il cui autore è stato fermato dai carabinieri della Stazione Roma Appia.E’ di questa mattina l’arresto dell’ennesimo malvivente, romano di 44 anni, accusato di aver rapinato tre farmacie: il 16 dicembre del 2017 in via Scribonio Curione e due colpi nello stesso giorno il 26 gennaio di quest’anno in via Mario Lizzani e viale Alessandrino. L’uomo ha minacciati gli esercenti con un coltello ed è scappato con il contenuto delle casse.L’attività investigativa, coordinata dalla Procura di Roma – Gruppo reati gravi contro il patrimonio e gli stupefacenti - presso il Tribunale di Roma, diretto dal procuratore aggiunto Lucia Lotti, ha consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato, attraverso la ricostruzione degli eventi, basata sulle dichiarazioni di testimoni, sull’analisi dei filmati registrati dai circuiti di videosorveglianza delle farmacie e successivamente dagli accertamenti volti alla comparazione del volto e alle fattezze fisiche effettuata dalla sezione rilievi del Nucleo Investigativo carabinieri di Roma. Il Gip del Tribunale di Roma sulla base delle risultanze investigative ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere che i carabinieri della Stazione Roma Alessandrina hanno notificato al rapinatore, poi condotto nel carcere di Regina Coeli.