Roma, droga e coltelli in casa: ventenne arrestato

Casilino, droga e coltelli in casa: ventenne arrestato. Responsabile di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, M.E., romano di 20 anni, è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Casilino. Nell'abitazione del giovane, in via P.F. Quaglia, durante un'attività finalizzata al contrasto dello spaccio di stupefacenti, sono state rinvenute cocaina e hashish per un peso di 6,45 grammi e 6,60 grammi nonché materiale per il confezionamento delle dosi, appunti contabili e la somma di 940 euro in banconote di piccolo taglio. Sequestrati anche due coltelli a serramanico.

Mercoledì 6 Giugno 2018



