Roma, minaccia e aggredisce la compagna, poi trancia il tubo della bombola del gas: bloccato

Maltrattamenti e minacce alla compagna: arrestato. I carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia Roma Cassia hanno arrestato un uomo di 55 anni, già conosciuto alle forze dell'ordine, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. L'uomo, durante l'ennesimo litigio in casa con la proprio compagna, ha dato in escandescenze iniziando a minacciarla pesantemente e a scagliare oggetti contro le pareti. La vittima, fortemente impaurita, ha contattato il 112. Quando i Carabinieri sono arrivati sul posto hanno trovato la donna all'esterno dell'abitazione, mentre l'uomo si era barricato in casa.



Dopo una lunga mediazione con i militari, l'uomo sembrava fosse tornato alla calma, ma ha nuovamente minacciato la compagna, poi è corso in un piccolo ripostiglio dell'abitazione dove era custodita una bombola di gas che alimentava la cucina, tranciandone con un coltello il tubo. Messa in sicurezza la bombola e l'abitazione, i Carabinieri hanno ammanettato l'esagitato 55enne portandolo in caserma con un po' di difficoltà, considerata la strenua resistenza che ha opposto all'arresto. Ricostruiti i pregressi episodi di violenza che la donna è stata costretta a subire nel tempo, corroborate anche dalle relazioni di alcuni interventi eseguiti dalle forze dell'ordine nella loro abitazione, i Carabinieri, d'accordo con l'autorità giudiziaria, hanno rinchiuso il 55enne nel carcere di Regina Coeli in attesa di processo.

Mercoledì 30 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:01



© RIPRODUZIONE RISERVATA