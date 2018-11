Roma, Casal Palocco come l'Olgiata: «Chiudiamo le strade del quartiere, ci sono troppe buche»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Se il Comune di Roma non ripara le strade dicendo che è di nostra competenza, allora faremo come l’Olgiata e chiuderemo le arterie al pubblico transito». Non usa mezzi termini Fabio Pulidori, presidente del Consorzio di Casal Palocco. Parte dal centro residenziale tra Ostia e l’Eur e conta di arrivare fino al Campidoglio, la protesta dei residenti del “Pianeta verde”, come viene chiamato il quartiere. Agli atti, c’è uno scambio di lettere al “vetriolo” tra il Consorzio e il X Municipio e due commissioni trasparenza. Motivo del contendere, la manutenzione delle strade.«Abbiamo chiesto al Comune di Roma interventi strutturali per le nostre strade martoriate dai pini - dice Fabio Pulidori, presidente del Consorzio di Casal Palocco - ma l’amministrazione municipale ci ha risposto con una diffida in cui ci intima di riparare le strade rovinate dalle radici degli alberi perché i pini sarebbero di nostra proprietà. Ma questo non è assolutamente vero: il consorzio non ha la proprietà di nulla, ma ha in carico la manutenzione del verde e per intervenire sulle radici c’è bisogno dell’autorizzazione del Comune, oltre che al supporto degli agronomi. A questo punto se dobbiamo occuparci delle strade perché sono di competenza nostra, allora le chiudiamo al pubblico transito. Siamo pronti a chiudere il quartiere, essendo un consorzio privato come l’Olgiata».«Le strade non possono essere chiuse dal consorzio - ha dichiarato il direttore del X Municipio, De Bernardini durante l’ultima commissione trasparenza convocata sull’argomento - ma anche se il consorzio grattasse tutte le radici non ci sarebbero i fondi per procedere alla riparazione del manto stradale. Proporrei piuttosto - ha sottolineato De Bernardini -l’istituzione di un tavolo tecnico su Casal Palocco per verificare tutte le problematiche presenti». «Eppure sulle strade principali il Comune di Roma già è intervenuto negli anni scorsi - ribatte Pulidori - perché questa volta dobbiamo assistere a questo scarica barile di competenze? Dei 6.5 milioni di euro stanziati per le strade del X Municipio nemmeno un euro sarà impiegato per Casal Palocco».Il consorzio di Casal Palocco ha anche stilato una lista delle priorità delle strade su cui intervenire. Tra queste, ci sono le arterie principali: via di Casal Palocco, viale Alessandro Magno, via Gorgia di Leontini, via Demostene e viale Prassilla. C’è poi il «caso» di via Apelle. Qui sono stati disposti alcuni lavori di manutenzione stradale, ma l’ex presidente del consorzio ha querelato il X Municipio per vederci chiaro nell’iter che ha poi portato all’esecuzione dei lavori. Secondo quanto denunciato, l’amministrazione locale si sarebbe «incautamente arricchita» con i soldi dei consorziati di Casal Palocco.