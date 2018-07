Roma, in strada con la droga a bordo: 17enne arrestato per spaccio

In strada con la droga a bordo. Nell'ambito di un servizio straordinario di controllo eseguito sulle strade nel territorio di Capena, i carabinieri della Compagnia Eretina hanno arrestato una persona e ne hanno denunciate a piede libero altre 3. I controlli lungo la SP Tiberina hanno consentito di denunciare un 17enne, di Monterotondo, e un 27enne di Mentana, per detenzione ai fini dispaccio di stupefacente. Durante le perquisizioni dei mezzi, sono stati rinvenuti rispettivamente tre involucri di marijuana del peso di 3 grammi e un involucro della medesima sostanza del peso di 4.



Fermato anche un 39enne, di origini georgiane, che, con due connazionali, percorreva la SP per Capena su un'utilitaria. L'uomo è risultato gravato da un obbligo di dimora a Napoli, e denunciato per mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. Inoltre, i Carabinieri, in esecuzione a ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Tivoli, hanno arrestato un 49enne del posto, perché deve scontare la pena residua di oltre 2 mesi di reclusione per aver violato la normativa in materia di armi. L'uomo è stato condotto nel carcere di Roma Rebibbia. Nel corso dei controlli sono stati fermati 24 veicoli, identificate 42 persone mentre 4 sono state segnalate all'Ufficio Territoriale del Governo quali assuntori abituali di sostanze stupefacenti.

