Roma, caos Gra e Roma-Fiumicino: 3 km di code sulla A24

Traffico congestionato. Sul Grande Raccordo Anulare circolazione sostenuta sull'intero anello. In carreggiata interna ci sono code dalla Casilina alla Roma-Fiumicino per traffico intenso e piú avanti dalla Portuense a Boccea per incidente. Code anche in esterna, in questo caso a tratti, dalla Cassia bis alla Tiburtina. Sul tratto urbano della A24, 3 i km di code verso il centro a partire da Tor Cervara fino al bivio per la Tangenziale est.



Nel senso di marcia opposto, invece, si sta in fila da Tor Cervara al Gra. Consueti incolonnamenti sulla Roma-Fiumicino dal Raccordo a via Newton verso l'Eur, con maggiore intensità sul viadotto della Magliana. Verso l'Eur si rallenta anche sulla Pontina: da Castel Romano a viale Europa. Le consolari. Si procede a rilento sulla Cassia da La Storta a Tomba di Nerone e sull'Appia da Frattocchie a Capannelle in entrambi i casi verso la Capitale. Lo comunica Astral Infomobilità nel notiziario viabilità.

Giovedì 5 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:39



