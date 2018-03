Roma, cane "anti-esplosivo" stana armi nascoste nel contatore della luce di uno stabile occupato

Prosegue la lotta allo spaccio e alla detenzione illegale di armi da parte degli agenti della Polizia di Stato del commissariato San Basilio, diretto da Agnese Cedrone. Gli investigatori, con l'ausilio del cane anti esplosivo «Agler», hanno passato al setaccio alcuni stabili di via Recanati, molti dei quali occupati abusivamente. All'interno di uno degli alloggiamenti dei contatori dell'energia elettrica, gli agenti hanno rinvenuto due sacchetti di cellophane chiusi ermeticamente, contenti 30 grammi di cocaina e una pistola, che da un primo controllo sembrava potesse essere una replica, ma che da un attento esame è risultata essere stata modificata apponendo una canna realizzata artigianalmente, al fine di renderla a tutti gli effetti un'arma da fuoco. Gli agenti stanno effettuando i dovuti rilievi per verificare la presenza di impronte e l'eventuale utilizzo per altri reati.

Sabato 31 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:24



