Roma, blitz nel campo rom del Foro Italico: trovato portatessere usato dalla polizia

Blitz degli agenti del commissariato Villa Glori, diretto dal dr. Ermanno Baldelli, all’interno del campo nomadi di viale del Foro Italico. I poliziotti in una roulotte hanno trovato un “portatessere” e un “porta placca” in uso alle Forze dell’Ordine, con numero seriale su cui sono in corso accertamenti, che potrebbero essere stati utilizzati per commettere reati. In particolare sul porta tessere era applicata una piccola “Aquila Turrita”.



La verifica, compiuta in collaborazione con equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e del Reparto Mobile, ha permesso di controllare 100 persone, di cui 75 cittadini stranieri e 47 con precedenti di polizia. L'uomo in possesso del portatessere è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione e violazione della legge sugli stupefacenti.



Tre cittadini stranieri sono stati accompagnati negli uffici di Polizia per accertamenti e due di questi sottoposti a rilievi segnaletici. Un’altra persona, trovata in possesso di droga, è stata segnalata alla Prefettura. Rinvenute diverse dosi di hashish e marijuana – mentre a carico d’ignoti, i poliziotti hanno sequestrato un martello, una mazza di ferro, una mazza da baseball ed un “piede di porco”, tutti arnesi idonei per commettere furti.

Martedì 29 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:26



© RIPRODUZIONE RISERVATA