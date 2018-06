Roma, abusivi al camping River: via alle operazioni di sgombero

PLAY FOTO Roma, via gli abusivi dal camping River

È stata avviata dalla prima mattinata di oggi un'operazione da parte della polizia locale di Roma Capitale all'interno del Camping River, «per la liberazione di alcuni moduli abitativi di proprietà di Roma Capitale occupati senza titolo». Lo annuncia una nota dei vigili. Si é proceduto fin dalle prime ore della mattina «alla verifica della posizione sul territorio nazionale di alcune persone segnalate dal dipartimento Politiche Sociali, Sussidiaretà e Salute, perché prive dei documenti o del permesso di soggiorno».Si tratta di una decina di persone, tra uomini e donne di varia nazionalità, che sono state accompagnate al centro di foto-segnalamento della Questura di Roma per i rilievi dattiloscopici. I controlli sono proseguiti su alcuni moduli abitativi, che la Polizia Locale ha provveduto a liberare. Al momento sono 8 i moduli rientrati in possesso di Roma Capitale. Alcuni di questi sono stati trovati privi di persone all'interno. Tutti gli occupanti hanno rifiutato assistenza alloggiativa. Le operazioni sono ancora in corso.