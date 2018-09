Roma, camion travolge donna ad Anagnina: è grave

Una donna è stata investita da un camion in via Monasterace, in zona Anagnina, alla periferia di Roma. È accaduto in tarda mattinata. La signora 71enne è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni. Sul posto è intervenuta la polizia locale VII gruppo Tuscolano. Alla guida del camion c'era un uomo di 46 anni.



Da una prima ricostruzione, sembra che il mezzo pesante fosse quasi incolonnato nel traffico quando ha investito la donna che ha attraversato la strada passando davanti al mezzo in un punto dove non sono presenti le strisce pedonali. L'uomo è stato sottoposto agli accertamenti di rito sull'assunzione di alcol e droga.

Mercoledì 19 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:40



