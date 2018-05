Roma, crollano calcinacci da palazzo a Monte Mario, ferita passante

Crollo di calcinacci da un palazzo in zona Montemario che hanno ferito alla testa una passante, una donna di origine filippina. È accaduto intorno alle 9 in via dell’Acquedotto del Peschiera. La donna di 42 anni, trasportata dal 118 in ospedale in codice giallo per una ferita alla testa, avrebbe detto ai soccorritori di essere stata colpita dai calcinacci. Sul posto la polizia locale e i vigili del fuoco, disposto il transennamento di 15 metri attorno all'edificio.

Giovedì 17 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:34



