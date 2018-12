Roma, Caffè Settembrini, trovato l'accordo: arriva la stella Michelin di “Achilli al Parlamento”

È stato raggiunto l’accordo sullo storico caffè Settembrini a Prati sotto sfratto per morosità. A risollevare le sorti del locale sarà uno chef stellato. La presidente del I Municipio Sabrina Alfonsi ha convocato un tavolo di confronto che ha scongiurato la chiusura definitiva dell’attività che avrebbe avuto pesanti ricadute sui dipendenti. «Nell’incontro - ha spiegato Giovanni Figà Talamanca, assessore al Bilancio e Personale del I Municipio - l’attuale gestore e il proprietario delle mura si sono accordati per la restituzione dei locali, che saranno successivamente presi in locazione dal nuovo gestore, titolare dell’Enoteca “Achilli al Parlamento”, una esperienza di successo coronata da una stella Michelin, che darà nuova vita allo storico locale». I proprietari delle mura, la società di Daniele De Rossi, avevano ribadito l’intenzione di “salvare” il personale che oggi lavora all’interno del locale, parlando direttamente con i nuovi affittuari.