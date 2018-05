Ostia, crolla il tetto dove sta lavorando, operaio precipita: è grave

di Mirko Polisano

Incidente sul lavoro a Ostia Antica. Un operaio di 50 anni è precipitato dal tetto di un'azienda specializzata nel montaggio di tende da sole. L'uomo era impegnato in alcuni lavori sul lucernario ma all'improvviso la struttura ha ceduta.Le condizioni del tecnico sono apparse da subito critiche. Per lui si è reso necessario l'intervento dell'eliambulanza che lo ha trasportato all'ospedale San Camillo in codice rosso. Sul posto, pattuglie di polizia, carabinieri e vigili del fuoco che hanno interdetto l'area al pubblico transito. Del caso si sta occupando la squadra giudiziaria del commissariato di Ostia.