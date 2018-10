Maltempo a Roma, strage di alberi per il vento: colpite anche alcune auto

Nuova strage di alberi caduti in varie zone della Capitale, colpita stamattina da pioggia forte e vento. Oltre al pino di 30 metri crollato sulla corsia laterale di via Terme di Caracalla, ancora chiusa, sempre al centro in via Campania un altro albero è finito su un'auto in sosta e su un cassonetto. Alberi caduti anche in via dei Gracchi, nel quartiere Prati, che è stata chiusa in un tratto e in via Leonardo Greppi in zona Portuense. Al momento non si registrano feriti. Sul posto la polizia locale.



Il grosso albero caduto in viale delle Terme di Caracalla si è completamente sradicato andando a finire su una delle corsie, in direzione della Colombo, dove parecheggiano i bus turistici.

Sul posto la polizia locale, in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco. Il tratto di strada è stato chiuso.



Stesso copione per la Polizia locale di Roma capitale gruppo I Prati, intervenuta in via dei Gracchi a Prati dove un albero è caduto su auto in sosta. Nessuno è rimasto ferito. Secondo quanto riferito l'albero è caduto su tre veicoli parcheggiati. Via dei Gracchi è stata chiusa da via Ottaviano e via Catone. Sono in corso verifiche su altri alberi.

