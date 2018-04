Roma, cadavere trovato in un vano scale: è giallo

Il cadavere di un uomo è stato trovato questa mattina in un vano scale, in via Arnaldo Brandizzi a Tor Bella Monaca. Non ancora identificato, in quanto privo di documenti. Sul posto ci sono i carabinieri che indagano per risalire a quanto accaduto. L'uomo è vestito e non presenterebbe evidenti segni di violenza. Si attende l'arrivo del medico legale e del magistrato di turno.

Lunedì 30 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:14



© RIPRODUZIONE RISERVATA