Roma, bus imbrattati dai writers: a pagare saranno gli autisti

di Simone Canettieri

Se il writer imbratta, paga l'autista. O meglio: ci rimette. Se il sedicente artista metropolitano vuole sfogare la sua fantasia sui panelli dei bus, a pagare pegno sarà appunto il dipendente dell'Atac, che a dirla tutta già ha i suoi problemi a guidare mezzi non propri nuovi e sicuri che si sa quando partono e mai e come arrivano. La nuova direttiva è partita a marzo dagli uffici di via Prenestina: riguarda soprattutto le parti dei bus dove che «fanno reddito». Merce rara visto il servizio dei...