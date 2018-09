Roma, bus in fiamme tra le case: paura nella notte a Bellegra

Sono stati svegliati nel cuore della notte da esplosioni e sirene. Paura in centro a Bellegra dove un bus della Cotral è andato a fuoco verso le 5.45. L'ennesimo caso tra Roma e provincia, dove si contano ormai decine di mezzi andati distrutti dalle fiamme.LEGGI ANCHE Roma, esplode bus in via del Tritone: commessa ferita. Paura in pieno centro LEGGI ANCHE Autobus in fiamme, la procura indaga per danno colposo Un episodio che ricorda l'esplosione del bus in via del Tritone l'8 maggio scorso. Anche a Bellegra le facciate dei palazzi sono rimaste danneggiate dal fuoco e dal fumo.L'autobus, che a quell'ora era carico di pendolari, è andato improvvisamente a fuoco proprio nel centro del paese. Le fiamme si sono sviluppate in pochi minuti. I passeggeri sono tutti scesi a tempo di record. A nulla è valso il tentativo dell'autista di spegnere l'incendio. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale.