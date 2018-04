Roma, perde il controllo dell'auto e si schianta contro una recinzione: è grave

In via della Bufalotta un'auto si è schiantata contro una recinzione. È accaduto intorno alle 8.30 a Roma. Alla guida un uomo che è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Sul posto per i rilievi la polizia locale.



Da una prima ricostruzione, sembra che non siano coinvolti altri veicoli e che il conducente abbia perso il controllo della macchina finendo contro la recinzione.

Martedì 24 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:58



