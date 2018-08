Buche a Roma, risorse al palo. L'allerta dei Municipi: poco tempo per le gare

di Fabio Rossi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'85 per cento delle strade romane da sistemare, e pochissimi soldi per farlo. Impegnati, con scarsa fortuna, a garantire la manutenzione di 4.700 chilometri di loro competenza (su 5.500 totali) della viabilità della Capitale, a settembre i 15 Municipi della Città eterna potrebbero avere a disposizione nuove risorse per questo capitolo. I fondi arriveranno dal nuovo assestamento di bilancio che il Campidoglio ha recentemente annunciato, dopo che il Governo nazionale ha assicurato il suo via libera per nuovi spazi di patto,...