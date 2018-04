Alemanno organizza un biker-raduno contro le buche

«Motoday #basta buche» è la protesta motociclistica organizzata dal Comitato "2RuotexRoma" promosso dal Movimento Nazionale per la Sovranità, che si è tenuta oggi nelle strade della Capitale in occasione del Natale di Roma.



Lo fanno sapere il presidente del Comitato, Maurizio Biscardi, e il segretario nazionale del Msn ed ex sindaco Gianni Alemanno, in una nota. La partenza è alle ore 15 da piazzale di Ponte Milvio e motorini, scooter e motociclette hanno percorso le strade più dissestate per arrivare sotto il Campidoglio (Piazzale della Madonna di Loreto), dove i promotori presenteranno le loro proposte indirizzate all'Amministrazione comunale e al Governo.

Le sigle che hanno dato la loro adesione alla manifestazione sono più di 15, tra cui: Asi Associazioni Sportive e Sociali Italiane di Roma e Lazio; Associazione Cives Romanus; Classic Garage; Comitato Villa Wolkonski; MotoClub SS Lazio; Movimento Patria; Associazione Rotta Futura e Vespa Club di Roma.