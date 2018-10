Buche, alberi e scuole: 50 milioni per i lavori d’emergenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mettere benzina nella macchina degli appalti comunali, per far partire subito, entro il 31 dicembre, i lavori di cui la Capitale ha bisogno. Strade divorate dalle voragini, scuole da mettere in sicurezza, alberi da sfrondare prima che perdano rami al primo sbuffo di vento come avviene oggi. L’altra sera la giunta di Virginia Raggi ha varato la manovra bis. A Palazzo Senatorio la chiamano «sblocca cantieri dei municipi». Perché sul piatto ci sono 50 milioni di euro e il grosso della torta, oltre 37 milioni, finirà ai distretti territoriali.Raggi non ha aspettato che il Ministero dell’Economia concedesse al Campidoglio nuovi spazi finanziari, quelli verranno sfruttati a fine anno, sempre se arriverà il sì di Tria, per ripagare i vecchi debiti fuori bilancio. La manovra varata l’altro ieri si regge invece sul de-finanziamento di alcune opere (soprattutto il Ponte dei Congressi, che da solo “pesa” 28 milioni), e da maggiori entrate da tasse locali e contributi vari. L’operazione a cui ha lavorato l’assessore al Bilancio, Gianni Lemmetti, punta a puntare le fiche degli investimenti solo sulle opere che possono arrivare a gara entro fine anno, rimandando le partite che richiedono tempi più lunghi. Altrimenti i fondi andrebbero persi.LE POTATUREA livello cittadino, sono stati stanziati 2,2 milioni per la manutenzione del verde, più altri 800 mila euro per gli interventi nei parchi e nelle ville storiche. Sempre aspettando che venga assegnata la maxi-commessa da 5 milioni per i grandi alberi, rimasta impantanata nel vischio della burocrazia dall’aprile del 2017. Altri 2,7 milioni andranno ai servizi sociali e 2,5 milioni saranno destinati alle residenze sanitarie gestite dal Campidoglio.I TERRITORIOltre 21 milioni, nel capitolo degli investimenti, saranno spesi per le strade, vedi alla voce buche, una delle grandi emergenze cittadine. Circa 10 milioni finanzieranno invece i lavori per le scuole. Il municipio che ha ottenuto più fondi è il X di Ostia (6,4 milioni), guidato dalla grillina Giuliana Di Pillo, seguono il distretto II di Parioli e San Lorenzo (6,2 milioni) e il III di Montesacro (4,8 milioni), entrambi a trazione Pd.In Centro storico il principale cantiere sarà quello della scuola Cadlolo, che vale 1 milione di euro. In II, 4 milioni andranno alle strade, da viale delle Province a via Catania, oltre all’intervento al mercato Flaminio di via Guido Reni. In III ecco 3 milioni sia per la viabilità che per i marciapiedi dissestati di Montesacro, Talenti e Tufello; 1,2 milioni saranno destinati ai lavori della scuola Andò. In IV, in arrivo fondi per i mercati rionali di Portonaccio e San Basilio. In V priorità alle strade, stesso discorso al VI, zona Torbella, dove si comincerà da via del Fontanile. In VII, i progetti finanziati riguardano piste ciclabili (1 milione di euro), più 1,2 milioni per le strade dell’Appio e del Tuscolano.All’VIII, Garbatella e Laurentino, sono in arrivo 800mila euro per la viabilità. Al IX, Eur e Laurentino, oltre ai fondi per le buche (1,2 milioni), c’è un finanziamento di 500mila euro per la scuola media Ruffini.Nella classifica dei fondi sbloccati, il municipio di Ostia fa la parte del leone, si diceva. Oltre 5,5 milioni saranno destinati solo alle strade, da via di Acilia a via Mar dei Caraibi, da via Paolo Orlando a viale Capitan Casella. Lavori in vista anche alla scuola materna di via Orazio Amato ad Acilia e all’istituto di via delle Quinqueremi a Ostia.Nell’XI, solo 120 mila euro per le strade, ma il dipartimento Lavori pubblici pagherà il cantiere della scuola di via Pensuti alla Muratella. Al XII, c’è un milione di euro per via del Pescaccio e 150mila euro per la scuola materna Nando Martellini. Solo 64mila euro al XIII, tutti alle scuole. Per il XIV municipio, il distretto dove abita Raggi, 1,2 milioni per le strade e 600mila euro per la progettazione del restauro dell’ex manicomio del Santa Maria della Pietà. Al XV, la delibera votata dalla giunta assegna un milione di euro per le strade di Labaro e Prima Porta, 1,8 milioni per gli interventi nelle scuole e altri 650mila euro per rifare le strisce pedonali scolorite.I TEMPIPrima che i soldi arrivino ai municipi serve un passaggio in Assemblea capitolina, per il varo finale. «Sono state accolte tutte le proposte dei territori, ora dovremmo riuscire ad approvare tutto in una settimana», spiega il presidente della Commissione Bilancio, Marco Terranova. Poi, si spera, partiranno i cantieri.