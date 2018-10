Roma, botte e minacce ad uno straniero per rubargli 200euro: fermati 2 nord-africani

Un'aggressione violenta per qualche banconota. Sono stati fermati dalla Polizia Giudiziaria per rapina in concorso con altre persone, M.E., tunisino di 18 anni e G.A.R.S. egiziano di 19 anni. I due, in via Giovanni Giolitti, dopo aver aggredito uno straniero, si sono impossessati di 200 euro. Bloccati dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Esquilino e Viminale, sono stati assicurati alla giustizia. © RIPRODUZIONE RISERVATA