Roma, mani di velluto su bus, tram e tra i turisti: altri nove arresti dopo l'ape regina

Presi altri nove borseggiatori, abili a mescolarsi tra le persone alle fermate dei bus, sulle banchine delle linee della metropolitana, ma anche nei luoghi di maggiore aggregazione turistica, a caccia di prede da ripulire. Dopo i dieci arresti eseguiti pochi giorni fa e quello dell'ape regina del borseggio in piazzale Flavio Biondo, i carabinieri hanno bloccato altre nove mani di velluto in azione. I militari della Stazione Roma via Vittorio Veneto hanno arrestato due cittadini romeni di 29 e 35 anni, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti, che a bordo del tram linea 8 hanno sfilato dalle tasche di un 70enne romano il suo smartphone. I carabinieri erano in servizio antiborseggio in abiti civili e li hanno bloccati mentre i ladri stavano tentando di scendere dal tram alla fermata Trastevere - Belli. In piazza Madonna di Loreto, i militari del Comando Roma piazza Venezia hanno arrestato due algerini di 40 e 43 anni, pregiudicati e senza fissa dimora, che avevano appena rubato il telefono cellulare ad una turista americana di 18 anni.



Tre cittadini romeni di età compresa tra i 40 e i 46 anni, anche questi già conosciuti alle forze dell'ordine e senza fissa dimora, sono stati notati dai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma piazza Dante mentre si aggiravano in atteggiamento sospetto, in piazza di Porta Maggiore, alla fermata dei tram. Quando i militari hanno deciso di avvicinarsi per controllarli, i tre sospettati sono passati all'azione, infilando le mani nella borsa di una turista brasiliana di 20 anni. Immediate sono scattate le manette. Infine, i carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina hanno arrestato due bulgare di 24 e 40 anni, pregiudicate e senza fissa dimora, sorprese a bordo di un bus della linea 64 a rubare il portafogli ad un altro turista. In tutti i casi la refurtiva è stata interamente recuperata e restituita alle vittime. Tutti i borseggiatori sono stati trattenuti in caserma in attesa del rito direttissimo.

Mercoledì 11 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:04



