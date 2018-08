Roma, borseggi sulla Tuscolana: fermata una coppia

Dopo una segnalazione giunta al 113 gli agenti del Reparto Volanti si sono recati in via Tuscolana dove c’era stato un tentativo di borseggio da parte di una coppia di stranieri nei confronti di una donna. Acquisite le descrizioni dei due gli agenti, li hanno rintracciati nei pressi della fermata metro “Subaugusta”. Dopo un breve inseguimento terminato sui binari della metro B, gli agenti sono riusciti ad assicurare il cittadino romeno identificato per B.F. di 26 anni che si era dato alla fuga. L’uomo è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Inoltre è stato denunciato insieme alla sua complice per tentato furto aggravato ed interruzione di pubblico servizio.

Giovedì 16 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:04



