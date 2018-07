Roma, era il terrore di bus e metro, presa la regina dei borseggi: è una rom di 21 anni

di Elena Panarella

Era diventata l'incubo dei passeggeri che viaggiano sui bus, sui treni della metropolitana, ma anche dei turisti in visita nei luoghi centrali (comprese le vie dello shopping) della Capitale. Lesta come un gatto e con la mano di velluto, nessuno sentiva quando l'infilava nelle borse o nelle tasche per rubare il portafogli. Si spostava in continuazione: Pescara, Milano, Firenze. Ma ieri qualcosa è andato storto ed è finita manette. I carabinieri la stavano cercando da un anno, da quando, cioè, i Tribunali di Roma e...