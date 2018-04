Roma, gare e appalti fermi: per i comunali spunta il bonus sblocca-lavori

di Simone Canettieri

La strategia, seppur con tempi diversi, è doppia. Non solo bastone, ma anche carota. Per sbloccare lo stallo delle gare pubbliche che non partono e le commissioni che non si riuniscono il Comune è pronto a varare un regolamento che preveda gettoni per i dirigenti e i funzionari intenzionati a partecipare e a vigilare sulle gare pubbliche. Un bonus? Sì, e lo consente la legge, ma per introdurre questi generosi extra serve un regolamento interno. Quello che il Campidoglio ora, su input dell'assessora Margherita Gatta,...