Bomba d'acqua a Roma: fulmini, alberi caduti e strade allagate

Bomba d'acqua sulla città. Un forte temporale ha causato danni in molte zone della città. In centro sono stati divelti alcuni gazebo sui tetti di hotel e case private. Allagamenti anche al termini: chiusi i cancelli della Metro A in Via Giolitti e piazza dei Cinquecento, l'azienda di trasporto consiglia di utilizzare l'entrata di Via Cavour.Uno dei gabbiotti di vigilanza vicino a Quirinale è stato distrutto da un albero caduto. Allagamenti in molte strade. I rami caduti dai pini, inoltre, hanno reso difficile la circolazione. Decine di chiamate alle centrali dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine.