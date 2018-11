Roma, blitz di Militia Christi in I municipio durante la seduta del Consiglio

Blitz di Militia Christi durante seduta consiglio municipale. «Questa mattina, durante la seduta del Consiglio del Municipio I per discutere il Bilancio, un gruppo di militanti di Militia Christi, composto da una quindicina di persone a volto coperto, ha fatto irruzione all'interno dell'Aula Consiliare esibendo uno striscione con la richiesta delle mie dimissioni, per il mio impegno in difesa della Legge 194 e del flash mob di qualche giorno fa davanti alla sede dell'associazione Pro Vita». Questo denuncia il presidente del I Municipio Sabrina Alfonsi.







«Quella dell'autodeterminazione delle donne in materia di aborto - prosegue Alfonsi - è una battaglia delle nostre madri e non può che essere anche la nostra. La legge 194 è una legge di civiltà che ha fatto diminuire sia aborti che le morti di donne a causa di aborti clandestini. Gli attacchi che ho ricevuto in questi giorni dimostrano che siamo sulla strada giusta, e certamente questi tentativi di intimidazione non fermeranno me e non fermeranno la mobilitazione delle donne, sui diritti non si torna indietro».

