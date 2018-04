Roma, blitz dei carabinieri al Pigneto: arresti per droga e furti, sanzionate attività commerciali

Arresti, denunce, sanzioni ad attività commerciali e sequestro di droga. I carabinieri della Compagnia Piazza Dante insieme al Nucleo Cinofili e i colleghi di Ponte Galeria hanno eseguito una stretta attività di controllo al Pigneto. Il bilancio è di 4 persone arrestate, 2 denunciate a piede libero e due esercizi commerciali sanzionati, 45 dosi di droga e 75 di alimenti privi di tracciabilità sequestrati. Un cittadino del Senegal di 33 anni e uno del Gambia di 30, entrambi con precedenti e senza fissa dimora, sono stati arrestati perché sorpresi a cedere dosi di marijuana a giovani acquirenti. La perquisizione personale ha portato al sequestro di 45 dosi della stessa sostanza e denaro contante.



In via l’Aquila, i militari hanno arrestato un 26enne marocchino con l’accusa di rapina impropria, per aver aggredito l’addetto alla vigilanza di un negozio che lo aveva sorpreso con capi di abbigliamento appena rubati. In via Pesaro, hanno arrestato un cittadino senegalese, di 35 anni, perché è risultato destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa a gennaio scorso dal Tribunale di Roma, per reati inerenti gli stupefacenti.



Due persone, una donna del Marocco di 58anni e un senegalese di 33, sono state invece denunciate in stato di libertà, per furto aggravato, perché sorpresi subito dopo aver rubato capi di abbigliamento, danneggiando le placche antitaccheggio, dall’interno di due negozi. Gli investigatori di Piazza Dante con i reparti specializzati dell’Arma, Nas e Nil, hanno anche eseguito mirati blitz in vari esercizi commerciali del quartiere. In particolare, in via Ascoli Piceno, un minimarket di proprietà di un cittadino del Bangladesh di 54 anni, è stato sanzionato per un importo di 4.500 euro, per carenze igienico-sanitarie e perché trovato con prodotti alimentari privi dell’etichetta che indica la tracciabilità. Una macelleria invece è stata sanzionata per la presenza di 75 kg di prodotti alimentari privi di tracciabilità. Nel corso dei controlli sono stati identificati e segnalati all’Ufficio Territoriale del Governo, 15 persone, quali assuntori anche diversi acquirenti di droga. Sono state inoltre identificate 120 persone e controllati 40 veicoli.

Sabato 28 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:19



