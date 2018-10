Roma, blitz dei carabinieri a Tor Bella Monaca: arrestati sette pusher

Una nuova massiccia attività di controllo dei carabinieri della Compagnia di Frascati tra i quartieri popolari di Tor Bella Monaca e Tor Vergata, ha portato in poche ore all'arresto di 7 persone, tra cui un minore, e alla denuncia a piede libero di un'altra persona. I controlli antidroga hanno permesso di arrestare 4 pusher, con l'accusa, a vario titolo, di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A finire in manette due romani, di 38 e 19 anni, sorpresi nella piazza di spaccio di via dell'Archeologia. Dopo averli perquisiti i militari li hanno trovati in possesso di 34 dosi di cocaina. In un'altra piazza di spaccio, quella di via Ferruccio Mengaroni, i militari hanno arrestato un 17enne trovato in possesso di 55 dosi di cocaina. Sempre in via dell'Archeologia i militari hanno arrestato un tunisino di 31 anni, con precedenti specifici, sorpreso con 25 dosi di cocaina e 100 euro in contanti, ritenuti provento della pregressa attività di spaccio. I militari hanno inoltre eseguito due ordini di carcerazione. Il primo è stato emesso dalla Corte d'Appello di Lecce - esecuzioni penali - nei confronti di una 24enne, di Palestrina, nullafacente, attualmente sottoposta alla detenzione domiciliare, che dovrà scontare una pena residua di 3 anni e 2 mesi di reclusione per reati di rapina in concorso e furto aggravato. Il secondo, invece, è stato emesso dalla Corte di Appello dell'Aquila - esecuzioni penali - nei confronti di un 63enne, romano, che dovrà scontare una pena residua di 4 mesi, di reclusione per il reato di rapina. A un romano di 36 anni, già noto alle forze dell'Ordine, attualmente ai domiciliari, i militari hanno notificato un ordine di custodia cautelare in carcere, emesso dalla Corte di Appello di Roma, per l'aggravamento della misura a cui era sottoposto, per reiterate violazioni degli obblighi.

