Roma, blitz al campo nomadi di via Candoni: sequestrati coltelli e mazze da baseball

Maxi operazione della polizia locale nel campo nomadi Candoni a Roma. I controlli sono scattati all'alba su delega della Procura e sono in corso accertamenti e perquisizioni. Sequestrati coltelli, mazze da baseball e riproduzioni di armi. Circa 370 gli agenti della polizia locale impiegati da tutti i gruppi, coordinati nel blitz dal comandante Antonio di Maggio. Stanno collaborando anche i carabinieri della stazione Torrino, del nucleo cinofili, forestali e personale dell'ufficio sicurezza Atac. Sarebbero in corso accertamenti anche per stabilire eventuali collegamenti con episodi di danneggiamento ai mezzi pubblici, aggressioni a personale Atac e furti in depositi. Al momento sono state sequestrate due auto senza assicurazione e sono in corso identificazioni di diverse persone.

Mercoledì 16 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:27



© RIPRODUZIONE RISERVATA