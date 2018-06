Biotestamento, dal primo luglio a Roma si potranno depositare le Disposizioni anticipate e il nome del fiduciario

Dal primo luglio a Roma sarà possibile, per i residenti, esprimere le proprie volontà sui trattamenti sanitari o scelte terapeutiche, indicando anche un “fiduciario” che faccia le proprie veci nelle relazioni con il medico e le strutture sanitarie. Ne dà notizia il Campidoglio. Il riferimento è la legge 219 del 22 dicembre 2017 n. 219 sul consenso informato e le disposizioni anticipate di trattamento, entrata in vigore lo scorso 31 gennaio. Sono le Disposizioni anticipate di trattamento. Le persone interessate potranno depositare la propria Dat presso uno dei 15 Municipi romani, a prescindere dallo specifico domicilio di residenza territoriale.



Sempre dal primo luglio sarà attivo, per il solo rilascio delle Carte d’Identità Elettroniche, il sistema di prenotazione AgendaCIE. Il sistema consente esclusivamente la prenotazione online, pertanto non sarà più possibile prenotare recandosi presso il Municipio. Presso i Punti Roma Facile e gli Urp - informa il Comune - viene assicurato un supporto per favorire le competenze digitali per i cittadini.

